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Для того, чтобы организм качественно высыпался, в помещении должна быть кромешная тьма. При этом при пробуждении важен яркий белый свет в комнате

Для оптимальной жизнедеятельности человеку необходимо 7,5-8,5 часов сна ежедневно. При этом важнее всего гигиена сна, уверена эндокринолог и нутрициолог Лариса Полуянцева, передает “Газета.ru”.

“…Убедитесь, что у вас в спальне кромешная тьма, black out шторы или маска на лице; температура в комнате 18-20 градусов цельсия, ️затемнение светодиодов на всех электронных устройствах, достаточный уровень вентиляции и чистоты воздуха в помещении, “тяжелое одеяло” при синдроме беспокойных ног и беспокойном сне. Положение тела: в норме положение на спине или на правом боку, а при изжоге – спать лучше на спине или на левом боку”, – советует эксперт.

При этом подъем должен быть с 6.00-6.30 до 7.30. Для организма желателен яркий белый свет при пробуждении, чтобы вернуться к режиму бодрствования.

Полуянцева отметила, что стресс может привести к нарушению сна. Она посоветовала употреблять продукты и препараты, содержащие теанин, – он позволяет сохранять спокойствие и снижать давление. Этот компонент, к примеру, содержится в листьях зеленого чая.

Ранее врач-терапевт объяснил, какие факторы зачастую становятся причинами для заболеваний и как противостоять болезням в весенний период.

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