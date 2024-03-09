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Эндокринолог рассказал, какие анализы надо сдать, если не худеется

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Эндокринолог рассказал, какие анализы надо сдать, если не худеется

Кровь. Анализы Фото: pixabay.com

Начать проверку рекомендуется с общего и биохимического анализов крови, а также узнать показатель ферритина и трансферрина

Если у стремящегося похудеть со сном, режимом дня и питанием все в порядке, то есть смысл провести лабораторные исследования. Эндокринолог Роман Терушкин рассказал “Вечерней Москве”, какие проверки стоит пройти.

Доктор приводит следующий список анализов для оценки состояния здоровья:

  • общий и биохимический анализы крови,
  • основные биохимические показатели — ферритин и трансферрин,
  • анализы для оценки липидного профиля,
  • печеночные пробы,
  • анализы на содержание в крови мочевины и мочевой кислоты.

Еще одно важное исследование — анализ на гликированный гемоглобин. Он отражает состояние углеводного обмена. Не лишним будет проверить уровень гормонов щитовидной железы и половых гормонов.

“Такой чек-ап, который также может быть дополнен ультразвуковыми исследованиями, имеет смысл проходить ежегодно даже в том случае, если никаких проблем с весом или других поводов для беспокойства нет”, – отмечает издание.

Ранее врачи назвали любимую еду, которая бьет по здоровью и повышает риск рака.

Взято отсюда

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