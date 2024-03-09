реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Эндокринолог рассказал, какие анализы надо сдать, если не худеется

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Эндокринолог рассказал, какие анализы надо сдать, если не худеется

Фото: pixabay.com

Начать проверку рекомендуется с общего и биохимического анализов крови, а также узнать показатель ферритина и трансферрина

Если у стремящегося похудеть со сном, режимом дня и питанием все в порядке, то есть смысл провести лабораторные исследования. Эндокринолог Роман Терушкин рассказал ” Вечерней Москве “, какие проверки стоит пройти.

Доктор приводит следующий список анализов для оценки состояния здоровья:

  • общий и биохимический анализы крови,
  • основные биохимические показатели — ферритин и трансферрин,
  • анализы для оценки липидного профиля,
  • печеночные пробы,
  • анализы на содержание в крови мочевины и мочевой кислоты.

    • Еще одно важное исследование — анализ на гликированный гемоглобин. Он отражает состояние углеводного обмена. Не лишним будет проверить уровень гормонов щитовидной железы и половых гормонов.

    Такой чек-ап, который также может быть дополнен ультразвуковыми исследованиями, имеет смысл проходить ежегодно даже в том случае, если никаких проблем с весом или других поводов для беспокойства нет“, – отмечает издание.

    Ранее врачи назвали любимую еду, которая бьет по здоровью и повышает риск рака .

    Взято отсюда.

    новости республики алтай последние свежие , новости алтая видео ,

    Натяжные потолки в Горняке
    горняк22 телеграм
    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с женщинами-медиками, участницами СВО

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с женщинами-медиками, участницами СВО

    Сегодня, 9 марта, в Москве Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился…

    Пригожин назвал самый популярный вид спорта в России

    Пригожин назвал самый популярный вид спорта в России

    И это не футбол Катание на коньках / Фото: pxhere.com…

    Такой день. ДТП в центре Барнаула и уголовное дело после пропажи подростка

    Такой день. ДТП в центре Барнаула и уголовное дело…

    Главное за 9 марта Деревья в снегу / Фото: amic.ru…

    Срочный приказ гегемона: зачем Зеленского вызывали на ковер к Эрдогану

    Срочный приказ гегемона: зачем Зеленского вызывали на ковер к…

     |  09 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Лед тронулся, что вызвало…

    Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

    Горняк Онлайн
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp