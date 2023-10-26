Эндокринолог рассказал о симптомах сахарного диабета

Специалист отметила, что долгое время человек может жить и не ощущать их

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Врач-эндокринолог “СМ-Клиники” Мария Худякова рассказала о том, какие симптомы могут указывать на наличие у человека сахарного диабета. Ее слова передают “Известия”.

К симптомам диабета первого типа специалист отнесла снижение веса, запах ацетона от тела, слабость, сухость во рту, снижение остроты зрения.

Второй тип, по ее словам, чаще развивается у людей средней и старшей возрастной группы как следствие неправильного питания. К его симптомам относятся жажда, выраженная сухость во рту, ощущение мурашек в руках и ногах, жжение слизистых, снижение зрения.

Эксперт добавила, что человек долгое время может жить и не замечать симптомов заболевания.

новости Локтевский



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