Энергетики Бийской ТЭЦ вывели в капитальный ремонт турбину №1

Это позволит увеличить надежность работы основных узлов, снизить потери тепла при выработке электроэнергии

Одна из важнейших задач бийских энергетиков на 2024 год — подготовить производственную базу ТЭЦ к крупномасштабной реконструкции турбинного оборудования в рамках ДПМ-2, намеченного на 2025 год. Один из крупных проектов, который стартовал в марте, — капитальный ремонт турбины №1 ТЭЦ (ТГ-1) мощностью 25 Мвт, сообщают в СГК.

Турбина №1 — менее мощная по сравнению с другими турбоагрегатами станции — эксплуатируется в меньшей степени: средняя наработка ТГ-1 за год составляет 1500 часов, когда как у турбины №4 мощностью 60 Мвт этот показатель — 7500 часов.

Однако она будет очень востребована, когда одна из турбин станции — №6 — будет остановлена на длительное время для проведения модернизации.

Сейчас персонал компании в рамках планового ремонта заканчивает на турбине подготовительные работы для проведения экспертизы состояния металла пароперепускных труб: уже удалено изоляционное покрытие, произведено вскрытие крышки цилиндра, а сами перепускные трубы зачищены до блеска.

Капитальный ремонт турбины №1 Фото: пресс-служба СГК

Далее дефектоскописты с помощью диагностического оборудования произведут контроль состояния металла, а потом на основе полученных данных специалисты сделают заключение об их состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации.

Роман Бугаец, директор Бийской ТЭЦ СГК:

«В 2025 год у нас начнется большая реконструкция турбогенератора №6 мощностью 100 Мвт в рамках ДПМ-2, для чего турбину нужно будет останавливать на длительный срок. Нам потребуется произвести большой объем ремонтно-подготовительных работ, чтобы за счет действующего турбинного оборудования станции, в том числе —турбины №1 — четко и в полном объеме выполнять задания системного оператора по выработке электрической энергии поставке ее в единую энергосистему России».

Энергетики отмечают, что капитальный ремонт ТГ-1 позволит довести показатели эффективности работы турбины до нормативных значений, увеличить надежность работы основных узлов, снизить потери тепла при выработке электроэнергии.

Работы на ТГ-1 завершатся до 5 апреля, а с 8 мая — будет выведена в ремонт турбина №6. Здесь планируется вскрытие цилиндров среднего и низкого давления для оценки состояния проточной части с возможным последующим ремонтом ротора. Все эти мероприятия помогут скорректировать объемы работ по предстоящей в следующем году масштабной реконструкции турбоагрегата.

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Взято отсюда