Эпилепсия и мигрень – основные диагнозы в отделении психоневрологии Краевого центра охраны материнства и детства

Дети – это будущее страны, поэтому их здоровье – основной приоритет национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России. В 2023 году в отделении психоневрологии Алтайского Краевого клинического центра охраны материнства и детства было пролечено 911 пациентов, в основном это дети от трех до 18 лет, госпитализированные в плановом или экстренном порядке.

В последние три года преобладают впервые поступившие дети (в 2023 – почти 83%). На второй и третий курс лечения поступают дети с паралитическими синдромами, а также после перенесенной черепно-мозговой травмы с парезами лицевого нерва, нарушениями мозгового кровообращения.

Наиболее частым диагнозом остается эпилепсия – 210 пациентов, или 23,7% случаев. На третьем месте по частоте среди диагнозов в 2021-2022 годах была невропатия лицевого нерва, а в 2023-м на эту позицию вышла мигрень.

«На первое место в предыдущем году вновь вышла эпилепсия и эпилептические синдромы (и процент данной нозологии держится стабильно на протяжении трех лет). Мы связываем это с большей осведомленностью врачей по данной нозологии и качественной диагностикой. Данная нозология растет в целом по статистике в России. На второе место вышли дисфункции вегетативной нервной системы, это связано с работой отделения по ургентной системе и доставкой больных в неврологическое отделение службой скорой помощи. Третье место занимает мигрень, впервые за прошедшие годы, и четвертое – невропатии лицевого нерва, связываю это с последствиями инфекционных заболеваний», – прокомментировала статистические показатели заведующая отделением Анна Голенко.

Она отметила, что достаточно большой процент больных поступает в отделение по экстренным показаниям. Среди экстренно поступивших также преобладают пациенты с эпилепсией.

В отделении работают шесть врачей, они также проводят большую консультативную работу внутри всей больницы. Это связано с тем, что довольно существенная часть пациентов в АККЦОМД имеют отклонения в состоянии нервной системы. Консультаций по больнице было проведено 321.

Взято отсюда.

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