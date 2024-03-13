Епископ Роман принял участие в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви

12 марта 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Открывая заседание, Предстоятель Русской Церкви обратился к членам Священного Синода со вступительным словом, в котором представил повестку дня. В заседании приняли участие постоянные члены Священного Синода. В качестве временного члена Священного Синода был приглашен епископ Рубцовский и Алейский Роман.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Фото: Олег Варов свящ. Игорь Палкин.

Заседание Священного Синода Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви 8

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