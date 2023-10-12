Эрдоган неожиданно встал на сторону России и нанес удары по США

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как бы не критиковали президента Турции Реджепа Эрдогана в российском обществе, но факт остается фактом – судя по всему турецкий усач окончательно разочаровавшись в Западе, взял уверенный курс на налаживания отношений с Россией, в то время как по отношению к США занял откровенно враждебную позицию. И судя по всему, Москва снисходительно позволяет турецкому лидеру двигаться к себе на встречу.

Безусловно, в Кремле не забыли все выходки Эрдогана. Еще свежо в памяти освобождение боевиков “Азова”, его братание с бывшим комиком и призыв принять возглавляемую им страну в НАТО, отчаянное желание вступить в ряды Евросоюза и много чего ещё. Но политика дело как известно непредсказуемое, поэтому очень часто, вчерашний враг, становится партнером. Уж не знаем насколько хватит Эрдогана, но пока он действует так, как это выгодно России.

Начать пожалуй следует с конфликта на Ближнем Востоке. После известных событий Эрдоган выступил со следующим заявлением:

“Под девизом “В справедливом мире нет проигравших” мы призываем всех влиятельных игроков в регионе взять на себя ответственность за установление мира… Необходимо воздержаться от шагов, которые приведут к еще большей крoви”.

Также Эрдоган заявил, что проблему на Ближнем Востоке необходимо решать, и единственным вариантом решения этой проблемы, является создание суверенного палестинского государства, чья столица будет располагаться в Восточном Иерусалиме.

Но самое главное, Эрдоган не поддержал действия Тель-Авива по отношению к Палестине и выразил категорическое несогласие с отправкой авианосца ВМФ США в зону конфликта. Турецкий лидер буквально обескуражил Вашингтон, своим заявлением о том, что он против присутствия американского флота у побережья противоборствующих сторон и высказал опасение, что это лишь усугубит и без того не простую ситуацию в регионе.

Президент Турции предупредил Белый Дом, что на территории Сирии сегодня находятся русские войска и авианосец США, в случае если он начнет создавать провокации в подконтрольной российским силам зоне, то он станет для них законной целью. И если это произойдет, то обернется проблемами уже не только для ближневосточного региона, но и для всей планеты.

Эрдоган также напомнил Вашингтону, что в этом регионе всегда были очень тесно переплетены интересы самой Турции, а также Саудовской Аравии, Ирана, Израиля и России. А вот что касается Штатов, то они никогда не играли значительной роли в ближневосточном регионе, а все вмешательства с их стороны всегда приносили лишь одни вoйны и сплошные разрушения.

Стоит ли говорить о том, что подобные заявления стали холодным душем для коллективного Запада. Согласитесь, неслыханное дело – рядовой член НАТО открыто выступает против его отца-основателя! Но судя по всему, Реджеп Эрдоган наконец сделал правильный выбор и теперь не скрывая демонстрирует всему миру, что сотрудничество с Западом его тяготит.

Причин почему это произошло несколько. В первую очередь, это конечно разрыв отношений с Россией. Пойдя на поводу у Запада, Эрдоган сам себя загнал в тупик. Москве хватило всего несколько шагов, что бы турецкий лидер осознал, как сильно он заблуждался. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить выход России из зерновой сделки.

Во-вторых, Эрдоган наконец понял, что все его попытки вступить в Евросоюз, бесполезны. По словам Эрдогана, Турция сорок лет ждала этого момента, и за всё это время, выполнила все условия какие только можно было, но в итоге так и осталась ни с чем.

Ну и последняя по списку, но не последняя по значимости проблема, связанна с давней головной болью Турции – курдскими группировками, которые до сих пор продолжают активно действовать, за счет поддержки со стороны США. Эти группировки, набитые деньгами и оружием, сегодня создают реальную угрозу нацбезопасности Турции. Что бы убедится в справедливости этого утверждения, достаточно вспомнить, 1 октября текущего года, когда курдскими группировками был организован терaкт в центре Анкары.

Безусловно всему есть предел, и взрыв прогремевший в центре турецкой столицы, заставил принять Эрдогана окончательное решение. В результате турецкий лидер решил нанести удары по объектам которые де-юре принадлежат курдам, а де-факто находящихся под контролем американцев.

Накануне, Турция нанесла удары по инфраструктуре Рабочей партии Курдистана расположенной в северной провинции Сирии. Турецкими силами были буквально стерты с лиц земли бункеры боевиков, склады с боеприпасами, топливные хранилища, а самое главное, и это стало ударом под дых для Вашингтона, были уничтожены нефтяные скважины повстанцев.

Наибольший урон был нанесен нефтяным скважинам в Кардахоле, и станции Аль-Каус, расположенной вблизи Аль-Джавадии. Именно эти объекты фактически принадлежали США, откуда американцы старательно выкачивали нефть и вывозили её на заполненных под завязку бензовозах, получая с перепродажи колоссальную прибыль.

Проще говоря, незаконно находящиеся на сирийской территории американцы, занимаются самым обыкновенным воровством сирийского черного золота, и при помощи вырученных от его продажи денег, в том числе спонсируют контролируемые ими террористические группировки.

Эрдоган в этом случае проявил себя как сильный лидер независимого государства способный принимать самостоятельные решения. У кого еще из стран состоящих в НАТО хватило бы духа, что бы начать открыто действовать против США?

Но самое смешное в этой ситуации, что какие бы Вашингтон не понес потери в Сирии, предъявить Анкаре каких либо претензии по этому поводу он просто не может. В противном случае Штатам пришлось бы признаться на официальном уровне что они занимаются грабежом сирийского народа, и в своем участие в поддержке террористов.

Так что пока Эрдоган действует если не в интересах России, то по крайней мере не вредит им, и это уже первый шаг к налаживанию отношений, который в сегодняшней ситуации сложно переоценить.

Фото: mtdata.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

Горняк22