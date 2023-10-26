«Эрдоган явно сторговался»: Турция «кидает» Россию, давая зеленый свет Швеции в НАТО

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Похоже скандинавская страна все-таки избавится от нейтрального статуса и станет членом Североатлантического альянса. Впрочем, все к этому и шло. Пишет 24TNews.

Власти Швеции изъявили желание видеть свою страну в НАТО одновременно с финским руководством весной 2022 года на фоне всем известных событий. Хельсинки удалось очень быстро получить одобрение всех членов Альянса и присоединиться к нему. А вот у Стокгольма дела не заладились. Главным препятствием на его пути стала Турция, занявшая твердую позицию – членство в обмен на выполнение ряда условий, в том числе выдачу курдов и последователей турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена.

На протяжении полутора лет дело не могло сдвинуться с мертвой точки. И вот, 23 октября, стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент страны на ратификацию протокол о членстве Швеции в НАТО. Как отметила политолог Каринэ Геворгян в комментарии изданию «Абзац», турецкий лидер неслучайно пошел на такой шаг именно сейчас. Будучи очень сильным политиком, он наверняка сумел выбить для себя преференции.

«В Турции полная экономическая катастрофа, ему нужно как-то выкручиваться. Турецкий лидер торговался с США, ему нужны средства в бюджет. Теперь видно, что явно сторговался. Возможно, Анкаре заплатят не американцы, а европейцы. Может быть, Швеция. В любом случае афишироваться это не будет», – заявила Геворгян.

Схожей точки зрения придерживается политолог Сергей Марков. Отличие лишь в том, что он больше склоняется к политической выгоде Эрдогана. Скорее всего в обмен на членство Швеции в Североатлантическом альянсе президент Турции потребовал от Стокгольма выдачи курдов и гюленистов, от США и ЕС – передачи новейшего вооружения и прекращения поддержки курдских формирований в Сирии. Что из этого он в итоге получит, покажет время.

«Что из этого получил Эрдоган? Пока не понятно. Все? Вряд ли. Ничего? Вряд ли. Так что? Ждем», – пишет Марков.

В любом случае Анкара что-либо получит, как и Стокгольм. В данной ситуации гораздо интереснее, как поведет себя Москва. Как известно, руководство РФ негативно высказывалось по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Оно и понятно, при таком раскладе Балтийское море фактически становится внутренним водоемом Альянса. В Турции это прекрасно понимали, вследствие чего вели торги и с Россией на этот счет. И у кого-то даже теплилась надежда, что после всех выходок со сожжением шведскими активистами Корана Анкара наложит вето. Но не срослось. Похоже для Анкары материальная выгода играет куда большую роль, чем чувства верующих и уж тем более договоренности с Москвой, правда, если таковые действительно имели место.

Фото: osnmedia.ru

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Автор: vizitka01

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