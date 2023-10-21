21.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

СВО
Искусственные коралловые рифы могут заменить потерянные из-за климата кораллы
СВО
Россия инициирует новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
Новости Алтай
Очевидцы: в Барнауле девушка сбила школьника на переходе и уехала
Новости Алтай
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Новости Алтай
В Алтайском крае в аварии с КамАЗом погибла женщина
Новости Алтай
В Барнауле двух наркозакладчиков высадили из такси и задержали

Коллекция категорий

Бизнес215 Новости
Здоровье478 Новости
Новости Алтай2200 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование248 Новости
Общество490 Новости
Объявления82 Новости
Политика464 Новости
Спорт270 Новости
Платим за интересные новости!

ЕС начнет консультации по новому пакету санкций против России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Предыдущий санкционный пакет приняли в июне

Фото: unsplash.com

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

В пакет собираются включить запрет на российские алмазы и новые меры против обхода существующих ограничений.

Также расширят список запрещенных для ввоза в Россию товаров, которые могут быть использованы Москвой в военных целях.

В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций, направленный преимущественно на противодействие их обходу. В пакете есть меры не только против российского бизнеса, но и против компаний из других стран.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости