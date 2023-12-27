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ЕС так еще никто не унижал. Боррель в ярости, фон дер Ляйен – в бешенстве

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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Специализированная газета Politico обнародовала шуточные награды политикам за 2023 год. Некоторым персонажам досталось по полной программе. Пишет “Царьград”.

Для начала отметим, что Politico – газета американская. На кажущуюся солидарность с Европой ей нет никакого дела. США всегда ставили свои национальные интересы превыше всего. Потому в антирейтинге газеты сплошь и рядом политики и Европы. А сильнее всего досталось представителям ЕС.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила приз как “немка, изображающая из себя президента Европы”. Автор статьи в красках описывает политическую деятельность главы ЕК и её борьбу с бельгийцем Шарлем Мишелем, занимающим пост председателя ЕС. Смысл месседжа Politico заключается в том, что деятельность и масштаб личности фон дер Ляйен не соответствует её амбициям. Да и Шарль Мишель – не менее комичный персонаж.

Не могли пройти и мимо главы евродипломатии Жозепа Борреля, который удостоился звания “Бората от дипломатии”. Как поясняет автор Мэтью Карничниг, этот товарищ в 2023 году не упускал возможность “сморозить очередную глупость”. От себя добавим, что звание Боррель получил обидное. Особенно в свете его высказывания о том, что ЕС – это “цветущий сад”, а остальной мир – “задворки”. Напомним, Борат – персонаж гротескного фильма комика Саши Барона Коэна о путешественнике из Средней Азии, попавшем в США.

Не менее жестоко прошёлся автор и по личности премьер-министра Италии Джоржи Мелони, активистке Грете Тунберг и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.

Разумеется, статья Politico шуточная, предновогодняя. Наверняка, была написана быстро и без особых раздумий. Так сказать, чтобы поднабрать трафик и читателей повеселить. Но вот что примечательно. Автор для такой статьи отбирает ведущих политиков Евросоюза и буквально заставляет их краснеть.

Одним словом, невинная шутка американских газетчиков даёт недвусмысленный сигнал: ЕС как политическое образование терпит крах. 

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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