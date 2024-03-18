Еще более 700 домовладений на родине Шукшина смогут подключиться к природному газу Фото: Олег Укладов

В рамках догазификации известного алтайского села Сростки введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 19,6 км, что позволит подключиться к сетям еще 710 домовладениям

В известном алтайском селе Сростки 15 марта состоялся торжественный запуск нового распределительного газопровода протяженностью 19,6 км и пяти пунктов редуцирования газа. Благодаря проделанной работе оператором догазификации в Алтайском крае к новым сетям на родине Шукшина смогут подключиться еще 710 домовладений. Теперь доступ к голубому топливу имеют все сростинцы.

Догазификация в Алтайском крае набрала хорошие темпы

В мероприятии по вводу объекта и подключению потребителей в Сростках приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, генеральный директор ООО “Газпром газораспределение Барнаул” Евгений Григоренко и глава Бийского района Денис Артемов.

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