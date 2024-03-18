Еще более 700 домовладений на родине Шукшина смогут подключиться к природному газу

Фото: Олег Укладов

В рамках догазификации известного алтайского села Сростки введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 19,6 км, что позволит подключиться к сетям еще 710 домовладениям

В известном алтайском селе Сростки 15 марта состоялся торжественный запуск нового распределительного газопровода протяженностью 19,6 км и пяти пунктов редуцирования газа. Благодаря проделанной работе оператором догазификации в Алтайском крае, к новым сетям на родине Шукшина смогут подключиться еще 710 домовладений. Теперь доступ к голубому топливу имеют все сростинцы.

Догазификация в Алтайском крае набрала хорошие темпы

В мероприятии по вводу объекта и подключению потребителей в Сростках приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, генеральный директор ООО “Газпром газораспределение Барнаул” Евгений Григоренко и глава Бийского района Денис Артемов.

13 декабря, 11:30 “Газпром газораспределение Барнаул” продолжает догазификацию в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных сетей для догазификации домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах

Глава региона выразил удовлетворение результатами 2023 года, достигнутыми в регионе в рамках программы догазификации:

“Наш единый оператор догазификации, набрал хорошие темпы. Всего у нас 107 населенных пунктов, где догазификацию надо сделать. Примерно 56 тысяч домовладений могут быть подключены к газу. К сегодняшнему дню у нас создана возможность для подключения 48 тысяч домовладений. До конца 2024 года еще 8 тысяч домовладений будут обеспечены природным топливом“.

Губернатор напомнил, что определенные категории жителей региона могут воспользоваться льготным подключением. До 100 тысяч рублей расходов на эти цели компенсируется из краевого бюджета. Полторы тысячи заявителей этой возможностью уже воспользовались.

Виктор Томенко лично поздравил сростинцев с догазификацией известного алтайского села Фото: Олег Укладов

Также по словам Томенко, в ближайшие годы в Алтайском крае природный газ придет в населенные пункты Ребрихинского, Топчихинского, Тюменцевского, Косихинского, Зонального, Целинного и Алтайского районов.

Помимо этого, в регионе сохраняются планы по строительству магистральных газопроводов до Славгорода и Рубцовска. Вместе с газопроводами-отводами их протяженность составит почти 1000 км.

Евгений Григоренко озвучил в Сростках промежуточные итоги догазификации Фото: Олег Укладов

В свою очередь Евгений Григоренко подчеркнул, что с 2021 года “Газпром газораспределение Барнаул” ведет активное строительство газовых сетей в рамках догазификации:

“За это время построено почти 1000 км газопроводов. На сегодня полностью завершено строительство сетей в 21 населенном пункте, по всему краю создана техническая возможность подключения 48,5 тысяч домовладений“.

Печка, дрова и уголь ушли в прошлое

Одними из первых в результате догазификации Сросток подключились к сетям местные пенсионеры, ветераны труда Юрий и Екатерина Васильевы. Через пару лет они отметят золотой юбилей совместной жизни.

Глава семейства переехал в знаменитое алтайское село в 1978 году, тогда же его назначили бригадиром в местном совхозе. В 2000 году он стал главой Сросток. В этой должности проработал два срока и только после этого ушел на пенсию.

Жители Сросток Юрий и Екатерина Васильева одними из первых подключили свой дом к сетям в рамках догазификации Фото: Олег Укладов

Его супруга работала в бухгалтерии, в пекарне, в администрации сельсовета.

Их дети тоже живут в Сростках. Пока они радуются за родителей и тоже планирует в ближайшее время подключаться к газу.

“Конечно, для нас это большое событие. Радость. Еще недавно топили печку два раза в день. В холода приходилось подкидывать. В дом несешь дрова, уголь. Из дома – золу. Теперь же большое облегчение для нас“, – говорит Юрий Васильев.

Екатерина Васильева отметила, что с газом бытовые условия семьи вышли на совершенно другой уровень комфорта Фото: Олег Укладов

Его супруга добавила, что помимо того, что у них отпала необходимость топить печь, впредь они смогут существенно экономить на отоплении, ведь газ это намного выгоднее, чем покупка дров и угля.

По состоянию на 15 марта от жителей села Сростки было принято 577 заявок на догазификацию, заключено 508 договоров. На эту же дату к природному газу подключились 176 домовладений.

Всего в Алтайском крае с начала действия программы принято 32,5 тысяч заявок на догазификацию. По 31,4 тысячам заявок договоры уже заключены. Сети доведены до границ земельных участков 27 тысяч домовладений.

Взято отсюда.

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