До «европейской зимы» остается совсем немного

На этой неделе в Алтайском крае и его столице продолжатся морозы до -15 днем и до -14 ночью. Потепления в ближайшие дни ждать не приходится, как и снегопадов. А вот с гололедом всё стабильно: он остается. В краевом гидрометцентре NGS22.RU рассказали, чего ждать от погоды в регионе на этой неделе и когда наконец нас завалит снегом.

Завтра, 23 января, ночью ожидается мороз до -29 градусов, днем потеплеет до -16. Об этом говорится на сайте краевого ЦГМС. По утрам изморозь и туман.

В среду, 24 января ночью -19… -24 градуса, днем 12… -15 градусов. Также и в Барнауле. Ветер восточный, до восьми метров в секунду.

В пятницу, 25 января, уже потеплеет. Ночью синоптики обещают -19.. -21 градус. Днем — до -12 градусов, в Барнауле еще теплее: до -10.

Вся неделя пройдет без осадков, но гололед никуда не денется. Специалисты алтайского ЦГМС предупреждают об опасности на дорогах. Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Людмила Сырых рассказала NGS22.RU, когда в регионе наконец будет тепло и снежно.

— Дело в том, что районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона. Обычно погода в это время умеренно-морозная, спокойная и без осадков. Но постепенно, после 23-го [января] будет теплеть. Более активные атмосферные процессы, с влиянием теплого фронта пройдут в выходные — 27 и 28 января. Как раз тогда местами пройдут снегопады.

Людмила Сырых рассказала, почему в этом году зима такая жадная на снег.

— У нас в декабре и первой половине января проходили западные циклоны, которые приносили тепло и осадки в виде дождя и мокрого снега. Поэтому у нас снежный покров небольшой. Про февраль пока тоже сказать нечего. В первых числах будет ясно.

Взято Источник

22.01.2024