Еще две трассы закрыли в Алтайском крае из-за метели

Запрет на движение начал действовать на участках трассы К-18 и Чуйском тракте.
31 декабря с 11.30 по решению КГКУ «Алтайавтодор» в связи с порывистым ветром и отсутствием видимости временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге К-18 от Новокалманки до Новотроенки Усть-Калманского района.
С 11.45 ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на Р-256 «Чуйский тракт» (от Барнаула до Бийска).
На данный момент действует ограничение на трассах:
Уточняется, что на трассе А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан) движение восстановлено только для легкового транспорта.
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