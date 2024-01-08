Еще две участка трассы закрыли в Алтайском крае

Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает об ограничении движения транспорта еще на двух автодорогах в связи с ухудшением погодных условий.
8 января с 8.30 минут по решению КГКУ «Алтайавтодор» временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге К-21 «Рубцовск — Угловское — Михайловское» на участке с 7 км до 47 км.
C 9.00 закрыта автодорога А-322 от Поспелихи до Рубцовска.
Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
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