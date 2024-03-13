Один ребенок до сих пор в больнице с ожогами

13 марта 2024, 11:0074Написать комментарий

2 марта в селе Ая Алтайского района в страшном пожаре погибли 45-летний мужчина и его 3-летняя дочка. Сельчанин растопил печь с помощью горючего и ушел спать. Часть топлива он пролил на пол.

Двое детей успели выбежать на улицу. Младшая 3-летняя девочка вместе с папой погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следком и прокуратура края проводят экспертизы и иные следственные действия. Причины возгорания пока неизвестны.

В доме сработали шесть пожарных извещателей, уточнили в администрации Алтайского района.

NGS22.RU выяснил некоторые подробности трагедии и жизни многодетной семьи. Источник рассказал, что в ней было четверо детей.

Из огня спаслись двое средних детей: 8-летняя девочка и 5-летний мальчик. Их 3-летняя сестричка погибла.

— Всё тело сгорело осталась одна ручка, — сказал источник NGS22.RU, знакомый с ситуацией.

Задохнулся в огне и 45-летний глава семьи. Источник редакции уточнил, что многодетный отец трудился в отеле на озере Ая, а потом уволился и нигде не работал. Его жена была домохозяйкой.

Девочка 8 лет лежит в больнице с ожогами, подтвердили в районной администрации. Мальчики 13 и 5 лет — с мамой. Они живут у родственников. По словам властей, восстановить дом после пожара можно.

В администрации Алтайского района NGS22.RU также рассказали, что материальную помощь семье окажут только после подачи всех документов по решению комиссии.

Пока матери обещают лишь пособие на погребение — 9,6 тысячи рублей на человека. Чиновники уверяют, что сейчас у пострадавших есть всё необходимое.

— Семье учреждениями социальной защиты населения оказывается необходимая помощь, в том числе содействие в формировании пакета документов для оказания материальной помощи. Выплата будет произведена в соответствии с действующим законодательством, — добавили в Минсоцзащиты края.

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Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник

13.03.2024