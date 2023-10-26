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Еще один депутат покинул фракцию КПРФ в алтайском парламенте

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вячеслав Лаптев Фото: Виталий Барабаш

Уже пятый коммунист решил покинуть ряды коммунистов в алтайском законодательном собрании. Он объяснил свой поступок несогласием с политикой руководства крайкома

Депутат Вячеслав Лаптев решил покинуть фракцию КПРФ в алтайском заксобрании. Он уже написал соответствующее заявление, пишет “Атмосфера”.

Как пояснил парламентарий, причиной стало несогласие с курсом руководства крайкома.

“Фракция вынуждена принимать свои решения в соответствии с решениями бюро краевого комитета, и в этом заключается серьезное, но вполне понятное противоречие. Руководство крайкома в основном преследует политические цели, часто не обращая внимание на хозяйственно-практическую сторону вопроса, которая бывает гораздо важнее для наших избирателей, чем очередное яркое заявление, используемое для пиара руководителя”, – подчеркнул Лаптев.

В качестве примера он привел принятие бюджета, которое, по его мнению, является острой необходимостью, а коммунисты “по указке крайкома” вынуждены голосовать против.

Лаптев добавил, что пока не планирует входить в какую-либо другую фракцию и станет работать на округе как независимый депутат.

Вячеслав Лаптев стал пятым депутатом, который вышел из фракции КПРФ с ноября 2022 года. До этого коммунисты исключили Надежду Дрюпину и Елену Хрусталеву, затем заявление о выходе из фракции написали Владимир Громов и Дмитрий Рождественский.

Источник

горняк
горняк локтевский

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