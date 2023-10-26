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Еще один коммунист написал заявление о выходе из КПРФ после дискуссий о бюджете

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Евгений Хорошилов Фото: Виталий Барабаш

С начала созыва шесть коммунистов разорвали политические отношения с КПРФ, четверо из них – после дискуссий о проекте бюджета

Депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) Евгений Хорошилов написал заявление о выходе из КПРФ, рассказал он “Толку”. Он стал вторым коммунистом на этой неделе, который решил разорвать политические отношения с партией. В обоих случаях триггером стало обсуждение проекта бюджета края на 2024 год.

Хорошилов, вопреки позиции фракции, проголосовал за принятие проекта бюджета в первом чтении – вопрос рассматривался на сессии 26 октября.

“Решение поддержать документ для меня принципиальное. Во фракции обязывают голосовать нужным образом. Я не спорю – хотелось бы, чтобы бюджет стал лучше. Но его непринятие – не выход. Во время проведения спецоперации, я считаю, нужно не только критиковать, но и предлагать решение важных на данный момент проблем”, – заявил депутат.

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горняк локтевский

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