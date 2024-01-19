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Еще один самолет вынужденно сел в аэропорту Новосибирска

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Еще один самолет вынужденно сел в аэропорту Новосибирска

Причина та же – техническая неисправность

Самолет рейса Москва – Кемерово авиакомпании «Победа» был вынужден сесть в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности, сообщает Mash Siberia.

Борт от эксплуатации отстранен, 179 пассажиров ожидают новый самолет.

Транспортная прокуратура ведет проверку.

Ранее самолет, выполнявший в ночь с 14 на 15 января рейс по маршруту Горно-Алтайск – Салехард, также экстренно приземлился в международном аэропорту «Толмачево» из-за технической неисправности.

Еще раньше самолет авиарейса Москва – Барнаул совершил незапланированную посадку на аэродроме в Новосибирске из-за отказа правой бортовой инерциальной системы, при котором невозможна автоматическая посадка судна.

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Взято отсюда

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