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Еще одну церковь в Барнауле требуют через суд закрепить за РПЦ

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Еще одну церковь в Барнауле требуют через суд закрепить за РПЦ

Фото: 2ГИС

“Спорная” церковь расположена в спальном районе краевой столицы и является настоящей новостройкой: ее создание завершилось в 2023 году

Расположенную в Барнауле по адресу Шумакова, 55 Богородице-Одигитриевскую церковь требуют через суд передать в собственность соответствующего церковного прихода. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

01 февраля, 8:02 Храм в пригороде Барнаула через суд перешел в собственность РПЦ

Чтобы взять учреждение “на баланс” местной религиозной организации Православного Прихода Храма Святого Пророка, пришлось обратиться в арбитраж

Инициатором иска стала сама местная религиозная организация православного прихода Богородице-Одигитриевской церкви. Ответчиком выступает мэрия Барнаула, а в третьих лицах числятся комитет администрации по строительству, архитектуре и развитию города, краевое ГУ МЧС, управление имущественных отношений региона и управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по краю.

Сам проект церкви на Шумакова представили в начале 2022 года на барнаульском градосовете. Однако итоговый облик здания претерпел серьезные изменения: изначально оно планировалось белым с зеленой крышей. В итоге же стены стали красными, а крыша храма синей.

Отметим, что практика обращений в суд местных религиозных организаций с целью признания права собственности на церковь является вполне типичной для Барнаула. Так, аналогичный механизм был задействован в отношении здания храма пророка Божия Илии, расположенного в барнаульском поселке Бельмесево.

Напомним, не так давно стало известно, что в барнаульском микрорайоне Затон также планируют построить небольшую церковь.

Однако самым обсуждаемым планируемым объектом в Барнауле сейчас является Петропавловский собор, проект воссоздания которого также обсуждали на градосовете.

Взято отсюда.

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