Еще в двух районах Алтайского края откроются библиотеки нового поколения

В Алтайском крае определили победителей краевого конкурса по созданию модельных библиотек в 2024 году.

В конкурсе приняли участие 6 библиотек из Алейска, Змеиногорского, Романовского, Тальменского, Тогульского и Шелаболихинского районов. По его итогам победителями стали Центральная библиотека Алейска и Луговская поселенческая библиотека Тальменского района.

Как отмечает Минкультуры Алтайского края, в результате реконструкции в культурных учреждениях появятся комфортные зоны для индивидуальной и коллективной работы. Будет создано пространство для детей с современными книгами и интерактивным игровым оборудованием.

До конца года для победителей приобретут новые книги, мебель, оборудование на общую сумму около 5 млн. руб. Муниципальными образованиями на модернизацию этих библиотек уже вложено более 30 млн. руб.

Библиотеки нового поколения создаются в Алтайском крае за счет средств краевого и федерального бюджетов – в рамках нацпроекта «Культура» и краевой программы «Развитие культуры Алтайского края. За последние 5 лет модернизировано 19 библиотек.

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