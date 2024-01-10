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Еще две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

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В общей сложности для проезда всех видов транспорта перекрыты четыре дороги

Еще две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Движение еще по одной трассе перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Так, ограничения ввели для всех видов транспортных средств на автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке с 213-го по 337-й км.

Кроме того, проезд перекрыли по К-21 Рубцовск – Угловское – Михайловское, в границах Рубцовского района, с 7-го по 47-й км.

Причиной, как и в случае перекрытия других трасс, стали сложные метеорологические условия.

Напомним, что ранее в Алтайском крае перекрыли движение по двум другим трассам. Ограничения действуют на К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов и на К-09 в границах Курьинского и Третьяковского районов.

Горняк22

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