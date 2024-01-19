Еще не родившихся детей бойцов СВО включат в список выплат

Документ уже принят Госдумой в первом чтении

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Еще не родившихся детей участников спецоперации включат в список получателей выплат по госстрахованию, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на заявление первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Речь идет о погибших бойцах, у которых остались беременные жены. На данный момент не родившиеся дети не включаются в список получателей.

“Рабочая группа подготовила поправки, которые защитят права еще не родившихся детей участников СВО при распределении страховых выплат”, – отметил Турчак.

Он уверен, что норма будет поддержана и новорожденные получат “законное право на получение страховых выплат”. Документ уже принят Госдумой в первом чтении.

горняк



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