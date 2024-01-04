Еще один комплекс весогабаритного контроля появится в Алтайском крае

Число комплексов весогабаритного контроля на дорогах края увеличится до 16

Рамка весогабаритного контроля / Фото: amic.ru

Еще один комплекс весогабаритного контроля появится в Локтевском районе Алтайского края на трассе А-322 Горняк – Староалейское. Таким образом, их число в регионе вырастет до 16 штук. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Сейчас в крае работает 15 комплексов весогабаритного контроля. Два из них появились в 2023 году на дорогах Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда в Благовещенском районе и Белоярск – Заринск в Первомайском районе по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. На комплексы потратили около 70 млн рублей.

После строительства нового комплекса реализация нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в этой части будет приостановлена.

Отметим, что комплексы весогабаритного контроля устанавливают на дорогах с наиболее интенсивным движением крупногабаритного транспорта. Это помогает сохранить дорожное полотно.

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