Еще один концерт с участием Анны Асти отменили

Выступление уроженки Украины заменят концертном артистки Люси Чеботиной

Фото: Anna Asti / “ВКонтакте”

Новогодний концерт певицы Анны Асти (Анна Дзюба) в концертном зале “Барвиха Luxury Village” отменили. Об этом сообщает “Подмосковье сегодня”.

Как рассказали администраторы касс РИА Новости, выступление Асти заменят концертном артистки Люси Чеботиной. Причины не уточняются.

Отметим, что конфликт вокруг Асти начался после того, как она приняла участие в “почти голой” вечеринке блогера Насти Ивлеевой. После этого сообщалось, что ее выступление в новогоднем шоу отменил московский клуб Gipsy, а МВД проведет проверку на законность получения певицей российского гражданства в 2023 году – Дзюба родилась на Украине.

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