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Еще один миллиардный иск подали к Ивлеевой из-за вечеринки

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Вместе с ней в число ответчиков включили МТС

Еще один миллиардный иск подали к Ивлеевой из-за вечеринки

Фото: pxhere.com

Таганский суд зарегистрировал иск на один миллиард рублей к Насте Ивлеевой и МТС. Об этом сообщает ТАСС.

“Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к нему (иску. – прим. ТАСС), к Ивлеевой А. В. и ПАО “Мобильные телесистемы”, – сказано в сообщении источника.

Ранее аналогичный иск подавали в Хамовнический суд Москвы, но его вернули заявителям, потому что ответчик не живет на территории района.

Накануне Владимир Путин впервые публично прокомментировал “голую” вечеринку Ивлеевой.

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