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Еще один салон цветочной сети “Дом Цветков” открывается на Змеиногорском тракте

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Еще один салон цветочной сети “Дом Цветков” открывается на Змеиногорском тракте

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Рассказываем, когда состоится открытие и что интересного там можно купить

Цветочный магазин / Фото: freepik.com

Современные красивые букеты, продвинутая флористика, горшечные растения со всего мира и оригинальные предметы интерьера для дома ­– все это цветочный салон “Дом Цветков”, который уже в эту субботу, 30 сентября 2023 года, откроют в Барнауле.

Где откроют новый “Дом Цветков”?

На Змеиногорском тракте, 104п/1, в ТЦ “Гора”. Это будет восьмой салон в Барнауле, а по всей сети их уже 33. 

“Дом Цветков” есть во многих городах и районных центрах Алтайского края, Республики Алтай, а также в Новосибирской области.

Какой у него график работы?

Салон будет работать круглосуточно. Доставка тоже будет 24/7. Так что получить свой самый лучший букет в отдаленные районы, такие как пос. Южный и с. Лебяжье, будет еще быстрее.

Что там можно купить?

Ассортимент салонов “Дом Цветков” включает:

  • готовые букеты;
  • композиции;
  • цветы поштучно;
  • горшечные растения;
  • сувениры;
  • подарки;
  • предметы уникального декора для дома;
  • большое количество упаковочных материалов.

Кстати, цветы всегда свежие, их поставляют два раза в неделю.

Цветы / Фото: “Дом Цветков”

А акции есть?

Конечно есть. В “Доме Цветков” действует программа лояльности для постоянных и новых клиентов:

  • ежедневные скидки и акции;
  • скидка 20% на горшечные растения;
  • скидка 20% на декор для дома;
  • скидки на готовые букеты и композиции;
  • приятные бонусы для подписчиков в социальных сетях “Дом Цветков”;
  • бесплатная доставка.

Скидки бессрочные.

Для цветов не нужен повод, дарите их каждый день и радуйте своих близких.

Телефон для заказов +7 (3852) 69-26-27 WhatsApp +7 (902) 143-26-27 Сайт “Вконтакте” Телеграм-канал

ИП Воронов Никита Евгеньевич (ОГРНИП 316222500131158)

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