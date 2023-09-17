Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

По предварительным данным, никто не пострадал

Фото: “Инцидент Барнаул”

Очередная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

На пересечении улиц Попова и Павловского тракта двухколесный транспорт столкнулся с “Тойотой”. По предварительным данным, техника получила повреждения, но никто не пострадал.

На месте работали пожарные, скорая и полиция.

Ранее сообщалось, что жесткая авария с участием мотоциклиста произошла на пересечении Молодежной и Красноармейского.

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