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Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

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Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

По предварительным данным, никто не пострадал

Фото: “Инцидент Барнаул”

Очередная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

На пересечении улиц Попова и Павловского тракта двухколесный транспорт столкнулся с “Тойотой”. По предварительным данным, техника получила повреждения, но никто не пострадал.

На месте работали пожарные, скорая и полиция.

Ранее сообщалось, что жесткая авария с участием мотоциклиста произошла на пересечении Молодежной и Красноармейского. 

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