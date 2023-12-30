Еще одна ледовая переправа заработала в Алтайском крае

Спасатели призвали не выезжать на лед за пределами этих ледовых трасс
Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае начала действовать ледовая переправа в селе Новообинцево Шелаболихинского района, сообщили в МЧС региона.
Теперь в крае действуют уже три ледовые дороги:
- в Камне-на-Оби через Обь, грузоподъемность до 10 тонн;
- от села Шелаболиха до села Иня, до 6 тонн;
- в селе Новообинцево, до 6 тонн.
Спасатели напомнили, что выезд на лед за пределами этих переправ крайне опасен. Людей просят быть осторожными.
Горняк22
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