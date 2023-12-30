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Еще одна ледовая переправа заработала в Алтайском крае

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Спасатели призвали не выезжать на лед за пределами этих ледовых трасс

Еще одна ледовая переправа заработала в Алтайском крае

Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае начала действовать ледовая переправа в селе Новообинцево Шелаболихинского района, сообщили в МЧС региона.

Теперь в крае действуют уже три ледовые дороги:

  • в Камне-на-Оби через Обь, грузоподъемность до 10 тонн;
  • от села Шелаболиха до села Иня, до 6 тонн;
  • в селе Новообинцево, до 6 тонн.

Спасатели напомнили, что выезд на лед за пределами этих переправ крайне опасен. Людей просят быть осторожными.

Горняк22

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