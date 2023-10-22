Ещё год СВО: этапы до генеральных сражений назвал Пинчук

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военный эксперт Андрей Пинчук обозначил ближайшие предполагаемые этапы СВО. Пишет Царьград.

Как пишет военный эксперт в своём телеграм-канале “Клаузевиц и Пустота”, продавливание и замыкание авдеевского котла, бои на Купянском, Херсонском, Угледарском, Сватовском направлениях – такие события наиболее вероятны в рамках СВО в период осень – начало зимы (до устойчивых заморозков) этого года.

С наступлением устойчивых холодов будет отмечаться активный ввод в бои бронетехники. Также специалист отметил наращивание интенсивности столкновений, взаимные попытки нанесения энергетического ущерба.

Ввод украинской стороной авиации, более массовое применение “атакамсов” – это вторая половина зимы – весна 2024-го, отметил Андрей Пинчук.

“Ключевые факторы влияния – выборы президента России (март 2024-го), президента Украины (начало кампании – март-апрель 2024-го) и президента США (ноябрь 2024-го)”, – также добавил он.

Серия генеральных сражений может ожидаться летом и осенью 2024 года. Далее наступает так называемое окно возможностей по завершению конфликта либо переводу в другие состояния – в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

ФОТО: © TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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Горняк22