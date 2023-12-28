Эскизами будущих спектакля о Шукшине откроется юбилейный год нашего земляка на Алтае

9 – 14 января на трех площадках Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина пройдет очередной этап д раматургической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность» по воплощению пьес о жизни и эпохе нашего земляка на сцене. Показами эскизов будущих спектаклей, которые пройдут 13 и 14 января, в Алтайском крае откроется юбилейный год 95-летия Василия Шукшина.

Неудивительно, что произведения Шукшина постоянно присутствуют в афише театра, носящего его имя. Но до их пор на алтайской и вообще на российской сцене не обращались к жизни самого Шукшина – реальная личность этого выдающегося художника всегда оставалась в тени созданных им бессмертных «чудиков» из рассказов. Цель лаборатории восполнить этот пробел и найти к Шукшину альтернативный путь – через осмысление биографии и использование документов. В центре пьес – с удьба художника, история его семьи и становление в столице.

13 января в 14.00 на малой сцене можно будет увидеть эскиз спектакля «Барнаульская ночь» Олега Маслова в постановке Елены Маховой. Это фантазия на тему о случайной остановке Шукшина в Барнауле, овеянной домыслами и легендами. В тот же день в 17.00 на экспериментальной сцене состоится показ эскиза спектакля «Ныряй!» по пьесе-фанфик Светланы Баженовой, над которым работает режиссер Александр Огарев. «Ныряй!» воссоздает московский круг молодого Шукшина, мир литературной и кинобогемы, в котором он – «чужой среди своих». Третий эскиз – постановка большой формы по пьесе Дмитрия Богославского «Дитенок мой милый, андел Васенька» , посвященной Марии Куксиной-Шукшиной. Над эскизом работает главный режиссер театра Георгий Цнобиладзе.

13-14 января после показов будет организовано голосование. Один из представленных эскизов будет принят поставлен и откроет следующий театральный сезон в год 95-летия Шукшина.

Взято отсюда.

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