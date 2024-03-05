Если хочешь быть здоров!

Профилактика – наиболее эффективная и доступная каждому мера предотвращения развития серьезных заболеваний. Регулярное прохождение профилактических медицинских обследований – основной принцип здорового образа жизни и один из основных приоритетов национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России.

Жители и гости Барнаула смогут пройти профилактическое медицинское обследование в рамках государственных гарантий (бесплатно).

Выездная медицинская бригада будет работать во вторник, 5 марта, на базе ТЦ «Старый базар», по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина 1 а (1 этаж) с 11.00 до 16.00.

Обследование организовано специалистами КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» и включает в себя: определение уровня глюкозы и холестерина в крови, проверку работы сердца, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей, расчета индекса массы тела. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта.

Для прохождения обследования необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Особое внимание специалисты уделят вопросам активного образа жизни, мотивации граждан к занятиям спортом и формированию здоровых пищевых привычек.

Взято отсюда.

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