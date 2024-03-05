реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Если хочешь быть здоров!

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Если хочешь быть здоров!

Профилактика – наиболее эффективная и доступная каждому мера предотвращения развития серьезных заболеваний. Регулярное прохождение профилактических медицинских обследований – основной принцип здорового образа жизни и один из основных приоритетов национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России.

Жители и гости Барнаула смогут пройти профилактическое медицинское обследование в рамках государственных гарантий (бесплатно).

Выездная медицинская бригада будет работать во вторник, 5 марта, на базе ТЦ «Старый базар», по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина 1 а (1 этаж) с 11.00 до 16.00.

Обследование организовано специалистами КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» и включает в себя: определение уровня глюкозы и холестерина в крови, проверку работы сердца, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей, расчета индекса массы тела. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта.

Для прохождения обследования необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Особое внимание специалисты уделят вопросам активного образа жизни, мотивации граждан к занятиям спортом и формированию здоровых пищевых привычек.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости республики алтай банкфакс ,

горняк22 телеграм
«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Супруги Рябко мечтали жить большой дружной семьей в крепком доме.…

Узнать больше
Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная…

Узнать больше
Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Встречу со студентами директор сыроварни «Русский пармезан» из Подмосковья Олег…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp