Если найдут это под капотом с 12 января – не видать прав, как своих ушей

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Водителям объявили о новых проверках, которые могут привести к лишению прав:с12 января водители должны будут проверять содержимое моторного отсека своего автомобиля. В случае обнаружения определенных деталей они будут не только лишены прав, но и могут быть аннулированы, сообщает Самара 24 со ссылкой на PRIMPRESS.

По словам автомобильных экспертов, в ближайшем будущем владельцев автомобилей ждут серьезные последствия,если под капотом будут обнаружены определенные предметы .Речь идет о различных деталях автомобиля, расположенных в моторном отсеке. Такое часто случается после аварийных ситуаций.

Например, во время движения по автостраде под капотом может внезапно появиться дым. В таких случаях необходимо отвезти машину в автосервис, где специалист порекомендует замену двигателя.

Поскольку многие производители запчастей перестали поставлять их на российский рынок, автосервисы все чаще предлагают неоригинальные детали. Хотя такие детали могут быть долговечными, они могут обернуться для автовладельца большими штрафами.

Инспекторы проверят содержимое моторного отсека, где такие детали, если они будут обнаружены, могут привезти к серьезным последствиям. По словам эксперта, любые изменения в автомобиле должны быть согласованы с ГИБДД.Если этого не сделать, то такой тюнинг считается незаконным. В первый раз это штраф в размере 500 рублей, но повторное нарушение может привести к лишению прав на срок до трех месяцев и аннулированию регистрации автомобиля.

Фото: Юлия Марченко

Автор: glavred

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