Если Россия заявит Европе об украденном золоте, мало не покажется

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16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Европейский Союз требует вернуть Румынии золотые запасы, однако рискует получить встречные требования от России. Об этом заявил профессор кафедры истории России, кандидат исторических наук Герман Артамонов в эфире радиостанции “Спутник”.

По словам историка, европарламент и Бухарест предъявляют неподтвержденные цифры. “На самом деле, речь о каких-либо 90 тоннах золота вообще не может идти. Два поезда были отправлены в Российскую империю, и когда они прибыли, выяснилось, что пломбы были вскрыты, и не было никаких описей. Румынские дипломаты заняли странную позицию – они должны были потребовать составление описания, но они согласились на то, что уже имеется. Изначально говорилось о том, что там будут предметы искусства, картины, ценные иконы, а на самом деле там оказались простые бумаги, повседневные вещи, какие-то шубы и тому подобное. Кстати, мы сохранили и вернули им то, что оказалось у нас”, – рассказал Герман Артамонов.

Историк также напомнил, что помимо золота, ценности уже дважды возвращались Румынии. “Первый раз – в 1935 году, перед Второй мировой войной, Советский Союз реализовывал идею создания коллективной безопасности в условиях нацистской угрозы, и здесь Румыния рассматривалась как союзник. Однако тогда Румыния забрала у нас Бессарабию, которая являлась частью Российской империи. По этой причине мы не возвращали золото, так как вопрос с Бессарабией не был решен. Второй раз мы вернули имущество уже после Великой Отечественной войны в знак доброй воли союзного правительства. Стоит отметить, что Румыния воевала на стороне Гитлера. Румыны проявляли небывалую жестокость и безобразие. На примере – они даже вывезли рельсы из советской Одессы, электрические провода”, – отметил Артамонов.

По словам историка, ущерб составил два миллиарда долларов. “Когда мы подсчитали после войны, то по самым скромным оценкам ущерб, нанесенный тогдашней Румынией, составил два миллиарда долларов. Кстати, тогда румынское правительство обратилось с вопросом о возвращении золота и пыталось оказывать давление на Иосифа Сталина через Уинстона Черчилля. Однако Черчилль сказал: “Ребята, имейте совесть. Вы нанесли такой ущерб этой стране. Решает Сталин”. И Сталин правильно решил, что вопрос о возврате золота не мог идти”, – подчеркнул Артамонов.

Историк считает, что в данной ситуации Россия может обратиться к странам Европы с встречными требованиями. “Я думаю, что нам кинули очень хороший мячик, и мы должны его вернуть. Мы можем вернуть его полностью, поскольку если мы поднимем вопрос о золоте, которое было украдено у нас, то им это будет мало показаться. Я думаю, что историческая наука РФ и Министерство иностранных дел могут полностью предоставить соответствующую информацию. Речь идет о царском золоте, о золоте Российской империи. Они предъявляют нам счет на 90 тонн, однако, по самым скромным оценкам, мы можем легко предъявить им счет на 1311 тонн золота”, – заключил историк.

Фото: Fotolia / Ded Pixto

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Автор: glavred

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