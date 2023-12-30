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Если в контракте самовывоз, это и значит самовывоз. Пашиняна уличили в обмане

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30 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Вот и стало понятно, почему армяне, утверждая, что заказав в России оружие и заплатив за него деньги, но так его и не получив, тем не менее решили не судиться с Москвой. Хотя одно время Пашинян грозился подать в суд иск в связи с «неисполнением Россией оружейных сделок». Пишет 24TNews.

До сих пор Ереван утверждает, что не получил заказанную продукцию. Оказывается это действительно так, но есть нюансы. Обвиняя Россию в нарушении контрактов, Пашинян открывал не все детали. А как говорят: дьявол кроется в деталях. Эти детали и скрывал армянский премьер.

Всё по методичкам Сороса: чуточку правды, чуточку кривды и всё. Смыслы меняются. Но, как и всегда, всякое тайное когда-нибудь выходит наружу. Так случилось и на этот раз. Бывший министр обороны Армении генерал-майор Аршак Карапетян в своём интервью приоткрыл некоторые детали оружейной сделки, о которых забыл упомянуть Никол Пашинян.

Он рассказал, что по контракту вооружение, заказанное в России, армяне должны были вывозить сами. То есть банальным самовывозом. Сам заказ был исполнен в срок, и около трёх лет российская сторона сохраняла и обслуживала его.

«Мы за эти 2-3 года не вывезли его. И дождались, пока на этого производителя со стороны США не были наложены санкции. Американцы предупредили Грузию и запретили перевозить это оружие через территорию Грузии в Армению», – заявил экс-министр.

Он добавил, что не понимает для чего армянские власти обвиняют Россию, если производитель выполнил заказ и попросил забрать готовую продукцию. Чего сами армянские власти вовремя не сделали. И нечего тогда на зеркало пенять.

Правда, обвинения со стороны армян несколько поутихли, и теперь вместо угрозы судебного иска Пашинян предлагает за счёт ранее выплаченных для закупки оружия средств сократить немаленький долг Армении перед Россией.

Только боюсь, что пройдёт немного времени и мы увидим третий акт этого Марлезонского балета: откроется ещё одна «дьявольская» деталь этой оружейной сделки. Например, окажется, что армяне вообще не платили. А на закупки именно этого российского вооружения выделялся российский же кредит.

Фото: u-f.ru

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Автор: vizitka01

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