И сколько она теперь стоит?

Шины Triangle / Фото: “Подкова / ТТ Auto”

По поводу китайских шин есть разные мнения, но Triangle* уж точно заслужил свое доброе имя. Бренд одним из первых зашел на российский рынок и получил хорошие отзывы покупателей. Это надежная, безопасная резина, созданная для комфортных поездок. И продается она уже в 160 странах мира.

В Барнауле шины можно купить в автомаркетах “Подкова / ТТ Auto*”. Здесь есть полноценный выбор размеров по очень приятным ценам:

автошина R14 185/65 86T Triangle TR777 – 4 320 руб.;

автошина R15 185/65 Triangle PL01 92R – 5 080 руб.;

автошина R16 205/60 Triangle PL01 96R – 6370 руб.;

автошина R18 235/55 104T Triangle TI501 – 10 660 руб.

Адреса автомаркетов “Подкова / ТТ”: Барнаул: ТРЦ “Галактика”, 1 этаж Северный Власихинский пр-д, 67; Комсомольский пр., 118, к. 2; ТЦ “Техно-маркет”, Космонавтов пр., 10/4; Покровская, 7; Аносова, 1а; Попова, 9; Павловский тракт, 81; Новоалтайск, ул. Строительная, 5/5; Бийск, ул. Революции, 106 и Шишкова, 47; Тел.: +73852223345 Сайт: podkova22.ru *Triangle (“Триангл”); ТТ Auto (“ТэТэ Ауто”).

ИП Кузнецов Артем Владимирович

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