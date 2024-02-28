Есть, над чем подумать. Депутаты-социалисты обсудили вопросы февральской сессии АКЗС

Сегодня в краевом парламенте состоялись традиционные заседания фракций, на которых депутаты могли задать все интересующие вопросы разработчикам законопроектов, по которым им предстоит голосовать на сессии. На повестке у социалистов стояли вопросы, связанные с изменениями для охотников, для “детей войны”, многодетных семей, постояльцев частных домов-интернатов. Часть законопроектов депутаты решили поддержать. А вот что касается обращения АКЗС в Государственную Думу и Правительство РФ о лицензировании деятельности в сфере социального обслуживания, социалисты к единому мнению не пришли.

Надо поддержать

Алтайское краевое Законодательное Собрание подготовило очередное обращение в Государственную Думу и Правительство Российской Федерации об определении категории граждан “дети войны”. Напомним, вопрос поддержки данной категории граждан очень часто становится предметом серьезных дискуссий на сессиях АКЗС. Социалисты неоднократно выходили с различными инициативами, но ни одна из не нашла поддержки у партии большинства в краевом парламенте. Одна из озвучиваемых причин – “вопрос надо решать на федеральном уровне”. В связи с этим профильный комитет АКЗС подготовил очередное обращение к своим старшим коллегам в Госдуму об определении на уровне Федерации самой категории граждан “дети войны”.

“В 48 субъектах Российской Федерации установлен региональный статус “дети войны”. Критерии отнесения граждан к соответствующей категории разные – это возраст на момент окончания войны, дата окончания военных действий и гибель родителей, – цитата документа. – Определить единую позицию по понятию категории граждан “дети-войны” можно только на уровне Российской Федерации”. Разработчики предлагают следующие : возрастной – гражданам Российской Федерации, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и географический – которые постоянно проживают на территории Российской Федерации.

Как отметил руководитель фракции СРЗП Александр Молотов, социалисты, безусловно, поддержат это обращение, поскольку партийцы длительный период бьются за права этой уходящей категории и надеются, что эта мера поможет решению проблемы. Однако, есть вопросы по льготам. По словам Александра Молотова, они опасаются развития событий по аналогии с многодетными семьями – статус дали на федеральном уровне, а меры поддержки рекомендовали установить на региональном. “Хотелось бы, чтобы федералы не только статус “дети войны” установили, но и конкретные меры поддержки для граждан этой категории ввели – отметил Молотов.

Лось или человек?

Алтайские социалисты согласились с необходимостью введения дополнительного экзамена для охотников, как того требует федеральный законодатель. Партийцы считают, что лишней проверка знаний для людей, обращающихся с оружием, не будет. “Охотников становится все больше и больше, и мы должны понимать, что это люди не с улицы, а обладающие необходимым багажом знаний и умений и отличат “лося от человека”, – отметил Александр Молотов. Социалисты единогласно решили поддержать законопроект.

Такое же единогласное одобрение фракции получила инициатива – приравнять к валежнику ветровал и снеговал. Соответствующее обращение к Министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову краевые парламентарии подготовили, и на завтрашней сессии будут за него голосовать. “Погода нас удивляет шквальными ветрами, которые оставляют после себя беспорядок в наших лесах, с корнем вырывая деревья, – отмечает руководитель фракции СРЗП. – Эти деревья не только эстетически портят лесные ландшафты, но и создают аварийные и пожароопасные ситуации. и конечно, их нужно оперативно убирать, что в при нынешнем нормативном регулировании вопроса практически невозможно. А если это сделают арендаторы или жители с целью заготовки для собственных нужд, мы не будем против“.

Мнения разделились

Дискуссию вызвал вопрос еще одного обращения в Госдуму, которое подготовил комитет АКЗС по социальной защите и занятости населения, касающееся вопроса лицензирования деятельности в сфере социального обслуживания. “Разработчики предлагают лицензировать частные дома-интернаты и дома престарелых, при этом отмечают, что правила лицензирования должны быть жесткими, – рассуждает Александр Молотов. – Однако четкого понимания, что это за правила и как будет проходить процедура лицензирования частными социальными учреждениями и будет ли она вообще “проходима”, нет. С учетом того, что в Алтайском крае около 70 подобного рода учреждений, и многие из них весьма и весьма достойные – соответственно, в случае лицензирования возникает риск их закрытия. Отсюда вопрос – куда пойдут эти 2000 стариков, которые в них находятся, учитывая, что достаточного числа мест в государственных учреждениях нет?”

Голоса депутатов фракции разделились, решения о поддержке не было принято. “Мы прекрасно понимаем, что порядок в этой сфере наводить надо, – действительно, есть разные учреждения, но для того и есть контрольно-надзорные органы, которые должны за ними следить, – продолжает Молотов. – А лицензирование, возможно, вообще поставит крест на частных домах-интернатах“. По словам социалиста, фракция видит более правильным путь усиления государственно-частного партнерства в этой сфере. Какое решение в итоге примут партийцы, узнаем совсем скоро – на сессии АКЗС, которая состоится завтра, 28 февраля.

Взято отсюда.

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