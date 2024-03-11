Есть такая профессия: Герой России рассказал студентам в Барнауле о любви к Родине

Фото: "Толк"

Подобные встречи, по мнению Героя России, могут пробудить интерес у молодого поколения к военной службе и защите своей страны

Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Демьяненко 7 марта встретился со студентами, обучающимися на военной кафедре АлтГТУ. О чем он общался с барнаульскими парнями – в материале “Толка”.

“Родину нужно защищать”

Полковник Сергей Демьяненко приехал в Алтайский край, чтобы познакомиться с молодым поколением, которое, возможно, вскоре тоже захочет встать на защиту своей Родины.

“У молодежи крайнее мнение – от хорошего до плохого. Поэтому хочу узнать у них, что думают о текущей ситуации, о специальной военной операции. Может, будут сложные вопросы, на которые я попытаюсь ответить простым, понятным языком“, – говорит офицер.

Встреча студентов с Сергеем Демьяненко Фото: “Толк”

На подобных встречах у полковника интересуются о том, как он решил стать военным, первым ли он в своей семье пришел к этой профессии и главное – как получил Звезду Героя.

К слову, отвечать на такие вопросы Сергей Демьяненко привык лаконично. Военный в семье первый, пришел в сферу для защиты Родины, а Звезду получил за испытание авиационной техники во время боевых условий.

“О текущей ситуации спрашивают много. Вот недавно в Волгограде один из студентов военной кафедры задал такой вопрос: “Есть достаточно большое количество беспилотников, которые участвуют в СВО, а может быть такой беспилотник, чтобы он был как самолет и имел те же возможности, при этом не жертвуя летчиком?”. Но ответ понятен: невозможно заменить летчика, находящегося в кабине”, – вспоминает он.

На вопрос журналистов о том, можно ли подготовить высококлассного летчика за пару месяцев, как уверяют в Европе, отвечает так:

“На современной технике взлет-посадки явно недостаточно. Поэтому если кто-то говорит, что за два месяца можно подготовить летный состав, это достаточно сложно. Если хотим освоить самолет в полном объеме, то это не меньше двух-трех лет“.

Кроме того, офицер заверил, что в нашей стране достаточно военных летчиков для выполнения боевых задач.

“Общаться с молодым поколением очень важно, потому что, может быть, у нескольких пацанов или девчонок возникнет желание связать свою жизнь с армией. Может, они поймут, что есть такое понятие, как Родина, и что ее нужно защищать. Вот хотел бы, чтобы они увидели в моем лице того человека, который расскажет, как начинался путь и что мы имеем сейчас, через какие страдания пришлось пройти“, – продолжил спикер.

Также в ходе беседы Сергей Демьяненко вспомнил, что во время его молодости на территории краевой столицы было Барнаульское летное училище. Он надеется, что однажды его решат восстановить и там продолжится подготовка специалистов.

Встреча студентов с Сергеем Демьяненко Фото: “Толк” “Исполнить долг”

Военно-учебный центр при АлтГТУ единственный в регионе, рассказал начальник центра полковник Андрей Воронин. Здесь готовят по трем основным программам:

“Это подготовка офицеров запаса, сержантов запаса и солдат запаса. Приставка “запаса” говорит о том, что после окончания военно-учебного центра они зачисляются в запас и являются мобилизационно-обученным ресурсом. В случае необходимости их могут призвать для защиты нашей Родины”.

Однако попасть в центр не так просто, отбирают только лучших студентов. Молодые люди, которые изъявляют желание, проходят набор на конкурсной основе. Основные критерии – состояние здоровья, профпригодность, успеваемость в вузе, физическая подготовка, а также мотивация.

“В связи со сложившейся ситуацией проводим с ними беседы, опросы. И я приятно был удивлен, когда разговаривал с новыми студентами, потому что больший процент из них в дальнейшем хочет заключить контракт с Министерством обороны и служить в рядах ВС РФ“, – говорит Андрей Воронин.

Многие выпускники военной кафедры участвуют в спецоперации, есть и погибшие.

“У нас учатся студенты, которые планируют в дальнейшем работать по основной гражданской специальности, но сюда они пришли исполнить конституционный долг и получить военно-учетные специальности, чтобы в дальнейшем быть защитниками Родины“, подытожил начальник центра.

Взято отсюда.

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