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Есть время сделать выбор: в Бийске избиратели идут на участки с самого утра

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Есть время сделать выбор: в Бийске избиратели идут на участки с самого утра

Звучащий из колонок гимн РФ ознаменует открытие для избирателей их участка

В Бийске на избирательный участок №369, расположенный в кадетской школе, с первого дня выборов, 15 марта, обеспечена хорошая явка. С утра, как водится, приходят те, кто уже окончательно определился с выбором.

– Я предполагала, что самая высокая явка будет 17 марта, но и 15 марта избиратели шли очень хорошо, чтобы сделать свой выбор, – рассказывает Елена Гурова, председатель УИК №369. – Приятно удивлена, что в первый день, с первой минуты открытия участка уже пошли избиратели.

Выборы-2024 Фото: Анна Сабанова

Елена Анатольевна отмечает, что бийчане доброжелательны, чаще всего, сразу подходят на регистрацию, а после делают свой выбор.

Выборы-2024 Фото: Анна Сабанова

Для тех, кто решает еще ознакомиться с информацией о кандидатах, есть информационные стенды, брошюры. Можно спокойно все прочитать и принять решение. Приходят – целыми семьями, с детьми.

– С утра, конечно, к нам идут более возрастные люди и молодежь. Считаю, что неплохая активность сохранится до конца выборов.

Выборы-2024 Фото: Анна Сабанова

На участок №369 приписано 1467 избирателей, с учетом исключенных – тех, кто проголосует он-лайн или куда-то переехал. Таким образом, у всех будет хорошая возможность прийти на участок тогда, когда ему удобно. Напомним, что работать он будет с 9.00 до 20.00 все дни выборов.

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Взято отсюда

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