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13 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные мины, его слова приводит Русская Весна со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR.

«При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины», — сказал он.

Уточняется, что Куннас прямо не называл Россию, однако Эстония имеет сухопутную границу только с Латвией и Россией, поэтому очевидно, что речь шла именно о границе с Россией.

По мнению депутата, следующим шагом должна стать денонсация Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин всеми странами Балтии. Он также отметил, что в Эстонии необходимо начать производство собственной взрывчатки, которую, по словам Куннаса, «нужно использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов».

Президент Эстонии Алар Карис заявил в понедельник после заседания Совета по гособороне, что он обсудил и продолжит обсуждение с Министерством обороны вопроса строительства военных оборонительных объектов на приграничных территориях.

В январе прошлого года оппозиция уже пыталась внести в парламент Эстонии законопроект о денонсации Оттавской конвенции, но депутаты отвергли это предложение.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999-го. К конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к ней в марте 2004 года.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

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