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Эстония, Литва и Латвия решили построить линию обороны на границе с Россией

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Сегодня в Риге главы военных ведомств подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны

Эстония, Литва и Латвия решили построить линию обороны на границе с Россией

Фото: unsplash.com

Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе – с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Эстонии.

Сегодня в Риге главы военных ведомств трех стран подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны, состоящей из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.

Как заявлял глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, Балтийская оборонительная зона является тщательно продуманным проектом.

“Конфликт на Украине показал, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, нам также нужны оборонные объекты на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра”, – отметил он.Министр добавил, что в мирное время в охранной зоне не будет взрывчатых веществ, колючей проволоки и других заграждений. По сообщениям СМИ, Таллин собирается построить около 600 бункеров.

город Горняк

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