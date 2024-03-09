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09 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Эстонии наблюдаются очевидные признаки серьезного экономического кризиса. Цены на все продукты буквально стремительно растут, а главное, никто не знает, как справиться с этой ситуацией. Большинство аналитиков опасаются, что местным производителям вскоре станет невозможно обеспечить покрытие потребности страны в продукции. Пишет “Царьград”.

В советские времена сельское хозяйство Эстонии являлось важной составляющей экономики и было вторым по значимости после промышленности, составляя 15,4% ВВП. Особенно успешно развивалась мясомолочная отрасль, продукция эстонских производителей поставлялась за пределы республики.

В 1989 году было принято решение реформировать сельское хозяйство путем отказа от “неэффективных” коллективных хозяйств и усиления фермерских хозяйств. Реформы шли активно, и уже через полгода в небольшой Эстонии было около 2000 частных ферм, к 1993 году их число возросло до примерно 9000.

Однако после получения независимости Эстонией в 1991 году начался кризис, и в настоящее время доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет менее 4%. Это связано с тем, что агропромышленный сектор Эстонии ориентирован на Евросоюз, который полностью зависит от фондов, распределяющих дотации фермерам. Однако наблюдается неравенство в пользу стран “старой Европы”. Если эстонские фермеры могут покрыть только 7% своих расходов с помощью дотаций, то французские или немецкие фермеры могут рассчитывать на возмещение 50% затрат. В 2017 году эстонские аграрии получили всего лишь 350 миллионов евро, тогда как необходимо было не менее 370 миллионов. Однако их требования были проигнорированы, поскольку средства из Еврофондов были исчерпаны.

Такое неравенство приводит к тому, что эстонские производители становятся не конкурентоспособными и вынуждены сокращать или закрывать свое производство. Примером может служить банкротство одной из крупнейших компаний по выращиванию и переработке овощей в 2019 году.

Антироссийские санкции также негативно сказываются на сельском хозяйстве Эстонии, так как большинство аграрных предприятий республики было ориентировано на российский рынок.

Развитие ситуации вызывает тревогу у экономистов. С отечественных полок вытесняется местная продукция, что уже подтверждают сети розничной торговли, и пищевая промышленность Эстонии теряет конкурентоспособность. Продовольственная безопасность страны становится под угрозой, утверждает глава эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Однако на данный момент не видно света в конце тоннеля, ситуация продолжает ухудшаться. Цены на основные продукты питания выросли на 23-109%.

Единственным реальным выходом из катастрофической ситуации может быть восстановление экономических связей с Россией. Однако нынешнее руководство республики не решается даже упомянуть об этой возможности. Таким образом, продовольственный кризис в Эстонии в ближайшее время будет только усиливаться.

Фото: MAY JAMES KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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