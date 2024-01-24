Избыточный вес всё чаще фиксируют у подростков

В России выросло количество людей, страдающих от ожирения. В 2022 году врачи выявили более 419 тысяч новых случаев болезни, следует из данных сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2023». При этом ожирение всё чаще встречается у детей до 14 лет.

По словам врачей, это одна из главных проблем современности. Популярность фастфуда, малоподвижный образ жизни и скроллинг соцсетей — всё это приводит к избыточному весу. А между тем ожирение может привести к самым страшным последствиям, в том числе к падению рождаемости.

MSK1.RU поговорил с экспертами, почему всё больше россиян страдают от лишнего веса и почему мы можем вымереть, если не перестанем много есть.

Что говорится в документе

Данные Росстата показывают, что в 2022 году ожирение выявили у 419 тысяч человек. Для сравнения, в 2021 году этот диагноз поставили 383 тысячам человек, а в 2020 — 372 тысячам.

Выросло и число ожирений среди детей до 14 лет: в 2021 году этот показатель составлял 408 тысяч, в 2022 — уже 424 тысячи. В 2010 году такой диагноз поставили 69 тысячам детей, в 2015 году — около 93 тысяч.

У подростков в возрасте от 15 до 18 лет ожирение выявили более 40 тысяч раз, что почти в два раза больше, чем в 2010 году (тогда такой диагноз был у 21 тысячи подростков).

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у более чем 13 миллионов россиян. За два года до этого их было почти на миллион меньше — 12,07 миллиона. Из них сахарный диабет в 2022 году был у 5,27 миллиона россиян, а ожирение — у 2,17 миллиона.

«Бич современного мира»

Рост числа россиян, страдающих ожирением, может быть связан с тем, что долгое время врачи и вовсе не выносили ожирение в отдельный диагноз и, соответственно, не вели точную статистику, рассказала MSK1.RU ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

— В 2010-е годы диагноз «ожирение» ставили только специализированные клиники, кто больше занимался наукой — как наш Институт питания или Институт эндокринологии. Тогда еще искали подходы к изучению всех мифов, почему у кого-то развивается ожирение, а у кого-то нет, и так далее, — объяснила врач.

Сейчас же на ожирение стали обращать больше внимания, в том числе потому, что процент данного заболевания действительно растет по всему миру.

Эксперт в области здравоохранения Николай Прохоренко даже назвал ожирение «бичом современного мира». По его словам, избыточный вес является одним из основных источников экономических потерь здоровья: на первом месте — курение, на втором — артериальные гипертензии, затем потребление алкоголя и ожирение.

Почему возникает ожирение?

Понятно, что, если есть много фастфуда, который сегодня становится всё популярнее, можно поправиться — и до степени ожирения. Калорийная еда, малоподвижный образ жизни — всё это увеличивает риск набора лишнего веса. Но есть и менее очевидные причины — например, гормон стресса кортизол.

— Сейчас и нагрузки, и требования другие, политическая обстановка на всех сказывается. Это всё стресс. Кто-то получил двойку, кто-то потерял деньги. Масса всего происходит. Даже то, что мы на работу опаздываем, — это серьезный стресс, если это хронически происходит, — отметила Григорьян.

По словам врача, случаи ожирения встречаются всё чаще среди детей из-за доступности вредной еды и отсутствия знаний о правильном питании. Они потребляют много калорий, но из-за малоподвижного образа жизни — все в компьютерах и телефонах — не тратят эту энергию.

— Некоторые оголтело худеют до анорексии, а другие поддаются рекламе, образу жизни социума. Это стало круто, все эти доступные бургеры, еда на улице, перекусы, чипсы, кока-кола, — считает Григорьян. — Всё это доступно даже в школах, и у подростков есть деньги.

У детей с самого раннего возраста начинает формироваться привычка бесконтрольного поедания вредных продуктов, что приводит к прибавке в весе. Между тем подросткам не объясняют, какие продукты вредны, а какие полезны, из чего в целом состоит еда и для чего она нужна.

— Грамотность должна быть в отношении того, что такое еда, зачем она нам вообще нужна. Это просто вкусно-невкусно или это почему-то нужно? Мало кто это знает. Я, когда читаю лекции, начинаю спрашивать, что такое еда. Мне говорят, что это калории, в лучшем случае. Из чего еда состоит, какие в ней важные компоненты. Про белки, жиры, углеводы еще что-то слышат, а что они бывают разные, не знают, соотношения не знают.

Проблемы с сердцем и гормонами

Ожирение — дело не одного дня. Оно развивается в течение долгого времени из-за определенных привычек, с которыми нужно бороться. Иначе у человека могут развиться другие серьезные заболевания.

— Всемирная организация здравоохранения характеризовала ожирение как хроническое, длительно текущее заболевание. Почему это заболевание? Потому что это не просто некрасиво, а потому что на фоне ожирения меняется работа сердечно-сосудистой системы, — объяснила диетолог. — Появляется склонность к гипертрофии миокарда, потому что сердце должно сильнее работать, чтобы накормить всю эту большую массу тела.

По словам Николая Прохоренко, люди, страдающие ожирением, также более подвержены сосудистым заболеваниям, болезням суставов и обменных процессов. В медицине уже появилось такое понятие, как метаболический синдром — нарушение обмена веществ, обусловленное ожирением.

А излишний вес в раннем возрасте может вызвать эндокринные изменения. У мальчиков снижается тестостерон, у девочек — эстроген, что приводит к развитию поликистоза и даже бесплодию.

Угроза рождаемости

Гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова объяснила, что женщине просто необходим висцеральный жир (вид жировых отложений, который скапливается вокруг жизненно важных органов брюшной полости. — Прим. ред.) — он защищает плод во время беременности и способствует успешному вынашиванию ребенка. Однако, если в организме формируется его излишек, происходит обратная история.

— Ожирение приводит к нарушению цикла, раннему климаксу и бесплодию. Это на самом деле серьезно. Если ребенок поправляется, нужно обратить на это внимание, — подчеркнула врач.

Филатова уточнила, что, если у ребенка стремительно растет вес, нужно отвести его к эндокринологу и проверить гормоны. В большинстве случаев виной всему — щитовидная железа. Главное — быть внимательным к детям и не пугать их.

— В это время психика неустойчивая и дети могут просто впасть в анорексию. Кто-то девочке сказал в подростковом возрасте, что она жирная, и всё — у нее что-то там переклинило и она не ест.

Как понять, что пора к врачу?

Каждый человек должен знать свой нужный вес. Сделать это можно, например, рассчитав индекс массы тела.

Индекс массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к росту. Индекс рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). Согласно ВОЗ, человек имеет избыточный вес, если его ИМТ больше или равен 25, а ожирение ставится в случаях, когда ИМТ больше или равен 30.

Ольга Григорьян также рассказала про медицинскую формулу для расчета веса. Чтобы узнать, сколько вы должны весить, нужно отнять от своего роста 100. Для детей этот показатель чуть больше — 120.

— Но у детей и требования другие. Дети растут, их надо нагружать спортом в любом случае. То есть не уменьшать количество еды, а менять ее качество, набор продуктов и повышать физическую активность, — добавила она.

Секретной таблетки нет

Подходов к лечению ожирения, говорят врачи, масса, однако всё нужно применять комплексно. Получается, по старинке: наладить режим сна, питания и физических нагрузок. Можно обратиться в клинику: там пациенту подберут индивидуальный рацион, учитывая его метаболизм и необходимое количество белков, жиров и углеводов.

— Но одно дело назначить, а другое дело, чтобы люди это выполняли. Одними гормонами лечить не нужно. Сейчас многие идут на калечащие операции, так называемый bypass — шунтирование желудка или тонкого кишечника. Впоследствии мы получаем malnutrition, то есть нарушение всасывания важных веществ, — подчеркнула Григорьян.

По мнению Николая Прохоренко, вылечить ожирение труднее всего из-за лени, а волшебных способов лечения нет: нужно просто изменить образ жизни, привить необходимость много двигаться и сбалансированно питаться. Пока это не получается.

— И огромное число больных ожирением в современном мире станут здоровыми людьми. Есть небольшая группа лиц, у которых ожирение является следствием другой патологии, какой-то эндокринной. Вот с ними несколько сложнее, потому что если человек нуждается в приеме глюкортикостероидов (природные или синтетические препараты, обладающие свойствами гормонов коры надпочечников. — Прим. ред.), то понятно, что с синдромом Кушинга (заболевание, возникающее из-за чрезмерной выработки кортизола. — Прим. ред.), который этому сопутствует, бороться достаточно сложно, — заключил он.

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Взято Источник

24.01.2024