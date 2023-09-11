“Это был ад”. Барнаульцы пожаловались на включенные печки в автобусах

Некоторые комментаторы подтвердили, что ездить в таком транспорте стало действительно тяжело

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пожаловалась на включенную печь в автобусе, когда на улице +19 градусов. Ее слова приводит телеграм-канал Barnaul 22.

“На какой такой ляд в такую погоду в автобусах включают печки? И это во всех больших [автобусах], где практически нет окон”, – посетовала горожанка.

В комментариях многие поддержали женщину:

“В маршрутках и автобусах ездить практически невозможно, причем в час пик забиты людьми, как килька в банке, процент кислорода и свежего воздуха слишком занижен”.

“Солидарна с автором, в автобусе в жару врубают печь, это был ад! В центр ехать час на 53-м – думала сварюсь”.

“Да, жарко, но по возможности выбираю трамвай… и всегда в прохладе, даже зимой!”

Ранее сообщили, что с перевозчиками в Барнауле будут заключать контракты на семь лет.

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