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«Это была сомнительная лазейка». Почему у QIWI Банка отозвали лицензию и что теперь делать клиентам — отвечаем в карточках

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Экономисты объяснили, вернут ли пользователям деньги и что будет дальше

22 февраля 2024, 12:00134Написать комментарий

«Это была сомнительная лазейка». Почему у QIWI Банка отозвали лицензию и что теперь делать клиентам — отвечаем в карточках

Вчера Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за «регулярного нарушения законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это первый отзыв лицензии у российского банка за полтора года.

Клиенты банка не могли открыть приложение банка и сталкивались с проблемами на сайте QIWI. По данным сервиса Downradar, сбои зафиксировали у пользователей из Москвы, Московской области, Красноярска, Казани, Челябинска и других регионов России.

Почему QIWI лишили лицензии? Смогут ли клиенты банка вернуть свои вклады? Окажется ли Россия отрезанной от внешнего мира? MSK1.RU разобрался в этой истории вместе с экспертами. Ответы — в этих карточках.

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Взято Источник
22.02.2024

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