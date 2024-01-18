“Это для солдат”: девочка с Алтая передала бойцам новогодний подарок

Юная жительница села Манжерок приехала в офис Народного фронта, чтобы передать свой заветный подарок и пожелания воинам на передовой

8-летняя Ксения из села Манжерок получила в подарок от Деда Мороза на Новый год деньги, которые решила не тратить на сладости, игрушки и развлечения, а принести в офис Народного фронта для помощи бойцам спецоперации, сообщает телеграм-канал “Республика Алтай”.

Девочка показала трогательный пример искреннего желания помочь тем, кто сейчас находится на фронте, далеко от дома, защищая свою Родину. Она поступила искренне, бескорыстно, от чистого сердца, так, как, возможно, не поступил бы даже взрослый человек.

Свой долгожданный и заветный новогодний подарок она передала со словами:

“Это для солдат. Хотелось бы им пожелать, чтобы они были здоровы, всегда побеждали и вернулись домой”, – сообщила Ксения.

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Взято отсюда