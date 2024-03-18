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Пластиковые окна в Горняке

Это есть в любой аптечке. Одна таблетка в воду – и букет цветов будет жить месяц

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Для того чтобы продлить жизнь букету, вам понадобится всего одна таблетка аспирина и немного марганцовки. Растворите их в воде в вазе перед тем, как положить в нее цветы. Аспирин предотвратит их разложение, а марганцовка поможет убить бактерии. Также добавьте немного сахара, чтобы обеспечить цветам питательные вещества.

Помимо использования аспирина, марганцовки и сахара, не забывайте регулярно менять воду в вазе. Также рекомендуется срезать кончики стеблей каждый раз, когда вы обновляете воду. Это поможет цветам лучше всасывать воду и питательные вещества. Как пишет SevastopolMedia.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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