реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Это какое-то скотство”. Барнаулец пожаловался на работу трамваев

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Житель города недоволен количеством и качеством вагонов на маршруте № 3

"Это какое-то скотство". Барнаулец пожаловался на работу трамваев

Трамвай в Барнауле / Фото очевидца / amic.ru

Житель Барнаула остался крайне разочарован работой трамваев № 3. О ситуации молодой человек рассказал агентству amic.ru.

“7 марта на маршруте было замечено четыре трамвая, один сломался, когда пытался меня довезти до работы. На этой неделе на маршруте, который охватывает все производства города, – три трамвая! Как людям добираться до работы? Сейчас при мне чуть не сломали двери, водитель пытался их закрыть три минуты. Это какое-то скотство”, – посетовал горожанин.

Барнаульцы уже не первый месяц регулярно жалуются на работу общественного транспорта и трамваев в частности. В конце февраля в “Горэлектротрансе” долгое ожидание вагонов объяснили тем, что не могут выполнить план по выпуску трамваев на линию из-за нехватки специалистов, большого износа подвижного состава, а также резких перепадов температуры и влажности.

До этого на предприятии также заявляли, что не хватает 99 кондукторов. В итоге им решили поднять зарплату, чтобы увеличить число сотрудников.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Оперативное аппаратное совещание прошло в администрации города

Оперативное аппаратное совещание прошло в администрации города

Его провел глава города Вячеслав Франк. В совещании  приняли участие…

Песков: Россия получила письмо о выводе своих пограничников из аэропорта Еревана

Песков: Россия получила письмо о выводе своих пограничников из аэропорта Еревана

Россия получила письмо от властей Армении о выводе российских пограничников из аэропорта…

Xiaomi запустит продажи своего первого электромобиля в конце марта

Xiaomi запустит продажи своего первого электромобиля в конце марта

Продажи первого электромобиля производства Xiaomi стартуют в Китае 28 марта. Об этом…

Губернатор Голубев: военные уничтожили воздушные цели за пределами Таганрога

Губернатор Голубев: военные уничтожили воздушные цели за пределами Таганрога

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp