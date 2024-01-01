Спасенный праздник в онкологическом центре, потерянные в похмельном угаре документы и много любви

Если верить создателям фильма «Елки», под Новый год люди становятся несколько добрее. Увлеченные одной идеей, мы действительно кажемся сплоченнее. Наши коллеги из NGS.RU попросили читателей рассказать о чуде, которое произошло с ними накануне Нового года — три трогательные и забавные истории о доброте, человеческом неравнодушии и настоящей любви.

Как волонтеры спасали Новый год

С 2015 года Анастасия Кретова работает в благотворительном фонде «Защити жизнь» социальным психологом. Одна из важных ее задач — организация помощи детям, которые лежат в отделении онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы.

— Уже несколько лет подряд 31 декабря я не режу салаты и не готовлюсь к празднику дома. Мой день начинается с того, что я приезжаю в отделение к нашим подопечным. Мы с коллегами поздравляем детей, которые находятся на лечении и не могут встречать Новый год в кругу семьи, — рассказывает Анастасия. — Наша задача — подарить им сказку. Мы привозим аниматоров: Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей — они ходят по палатам, дарят подарки, играют с детьми, всячески стараются поднять им настроение.

В прошлом году в больнице был карантин, и привезти сказочных героев не получилось. В отделение пустили лишь двоих: Анастасию и ее коллегу. Родители обратились к ним за помощью: с самого утра малыши ждали Деда Мороза и Снегурочку, но никто так и не пришел. У родителей с собой были костюмы, но беда в том, что надевать их было некому.

— Мы сначала отнекивались — ведь дети узнают нас, мы столько времени проводим вместе. Но деваться некуда — оставлять ребят без праздника нельзя. Мы попросили старших подопечных о помощи, и те с удовольствием присоединились. Я была Снегурочкой, мой коллега нарядился Волком, а наши старшие подопечные переоделись в Деда Мороза и Тигренка. Это так здорово, что наши дети приняли участие и устроили праздник малышам, — рассказывает Анастасия историю о спасенном Новом годе.

Анастасия и все неравнодушные пошли по палатам, дарили подарки, рассказывали сказки, играли в игры. Дети были в восторге.

— Дети любят нас, встречают чуть ли не с порога. Мы тоже к ним очень привязаны, навещаем их несколько раз в неделю. Я очень люблю свою работу, долго к ней шла. Общение с детьми — это магический процесс. В каком бы подавленном состоянии я ни находилась, во время встреч с нашими маленькими подопечными забываю обо всём, — признается Анастасия Кретова.

Новогоднее чудо для взрослых

Читательница NGS.RU Наталья (она попросила изменить ее имя, хоть у истории и хороший конец) весьма неплохо повеселилась на новогоднем корпоративе в прошлом году. Дело приняло неожиданный оборот после того, как выяснилось, что в бутылку из-под «Колы» было налито домашнее вино, заботливо принесенное сотрудниками бухгалтерии.

— Мы не знали и разбавляли им виски. Коллега за коктейли отвечал, и не смутило его, что там и кола красного цвета, и крышка на бутылке другая. Открываю утром глаза, смотрю: за такси 2000 рублей заплатила — где я каталась, зачем я каталась — предпочла не вспоминать, — сокрушается девушка.

Накануне Наталья получила водительские права, за которые билась пять лет.

— Позавчера забрала, новенькие, вымученные. Проверяю утром вещи с похмелья, а паспорта нет. И прав нет. Муж смеется надо мной: пять лет получала, а потеряла на следующий день! — продолжает Наталья.

В расстроенных чувствах она стала звонить таксисту — дело было 31 декабря. Таксист ответил что-то вроде: «Ничего у меня нет, отстань, Новый год на носу».

Видимо, действительно в период праздников люди становятся чуточку добрее — как иначе объяснить то, что водитель всё же решил проявить участие к истории непутевой пассажирки и честно пошел искать документы, спьяну забытые и упавшие под заднее сиденье авто.

— Отдал и даже денег не взял. Это ли не новогоднее чудо? — говорит Наталья.

Любовь под Новый год

Анастасия и Сергей рассказали свою романтичную историю любви, которая случилась с ними под Новый год. Молодые люди познакомились в университете — они учились на разных курсах и могли встречаться лишь на переменах и общих мероприятиях для студентов. К декабрю Анастасия и Сергей начали общаться ближе, а когда наступил момент обсуждения Нового года, чтобы не было скучно в праздничную ночь, Анастасия с одногруппницами решили пригласить ребят, с которыми они общались.

— Тогда у меня уже возникла симпатия к нему. 31 декабря я весь день думала о том, что мы встретимся. Что ему подарить? Он просто друг или уже что-то большее? Я решила купить ему милого белого медвежонка, который бы сказал всё за меня. Кажется, ерунда, но тогда это было очень мило, робко. Тогда я еще не знала о взаимных чувствах, — вспоминает девушка.

Ближе к полуночи пришел Сергей, поздравил всех с наступающим. Анастасии он тихонько сказал, что для нее кое-что есть, но подарок он вручит только после наступления Нового года.

— После курантов, шампанского и речи президента он отвел меня в комнату и подарил мне белого медвежонка, который говорил «Я тебя люблю». Мы поцеловались, сказали друг другу заветные слова, и наша история началась, — делится Анастасия.

В 2017 году Сергей сделал Анастасии предложение, а недавно пара стала родителями.

— Наш сын родился 3 января 2023 года. Очень ждали его, загадывали на Новый год, и вот, подарочек успел к празднику, — делится молодая мама.

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01.01.2024